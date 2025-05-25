Пятеро лыжников найдены мертвыми в горах недалеко от курорта класса люкс

Тела пяти лыжников были найдены недалеко от вершины Римпфишхорн близ Церматта в горах недалеко от швейцарского курорта класса люкс, сообщила полиция.
Для обследования местности вокруг Римпфишхорна был направлен вертолет после того, как альпинисты предупредили власти о брошенных лыжах неподалеку от вершины, пишет The Guardian.
«Тела пяти человек были быстро найдены», — сообщили в швейцарской полиции, добавив, что власти начали расследование и работают над установлением личностей жертв.
Римпфишхорн — это гора высотой 4199 метров, расположенная к востоку от Церматта, недалеко от границы с Италией, и популярная среди любителей горных лыж, напоминает The Guardian.
Авиационная компания Air Zermatt заявила, что в субботу днем она направила спасательную миссию на место, где были обнаружены тела погибших.
Компания сообщила, что группа альпинистов заметила четыре пары брошенных лыж на высоте около 4000 метров, когда они поднимались на Римпфишхорн.
После того, как группа подняла тревогу, компания Air Zermatt сообщила, что ее спасатели обнаружили три тела в конусе схода лавины, в массе снега и других обломков, образовавшихся в результате снежного обвала.
Еще два человека были обнаружены примерно в 200 метрах выше на небольшом участке снега, сообщили в компании.
Причина смерти несчастных пока не разглашается, отмечает The Guardian.
Полиция швейцарского кантона Вале сообщила, что после воздушных и наземных поисков тела погибших были обнаружены на леднике Адлер.
Компания Air Zermatt сообщила, что незадолго до обнаружения пяти тел они провели еще одну сложную спасательную операцию неподалеку.
В сообщении говорится, что сильный ветер и туман привели к тому, что два альпиниста застряли на 4000-метровом Фишерхорнере. «Чрезвычайно сложные» условия привели к тому, что первая спасательная операция была прервана, а успешная попытка была предпринята шесть часов спустя.
Печальное открытие было сделано через четыре недели после того, как сильный снегопад спровоцировал сход лавин и закрытие дорог в популярном горнолыжном курорте.
Местные СМИ сообщают, что Церматт, который славится своими видами на «самую фотогеничную гору в мире» Маттерхорн, был временно недоступен из-за снегопада, выпавшего в прошлом месяце.