Пятеро лыжников найдены мертвыми в горах недалеко от курорта класса люкс

В сообщении говорится, что сильный ветер и туман привели к тому, что два альпиниста застряли на 4000-метровом Фишерхорнере. «Чрезвычайно сложные» условия привели к тому, что первая спасательная операция была прервана, а успешная попытка была предпринята шесть часов спустя.