РФ и Украина провели обмен пленными, атака на Киев: главное об СВО за 25 мая

Россия и Украина провели обмен пленными 1000 на 1000.
Российские военные приступили к созданию санитарной зоны безопасности на приграничных территориях после освобождения Курской области. Председателя Совета Безопасности Медведев предупредил о возможном расширении этой зоны в случае продолжения западной военной помощи Украине.
Одновременно Украина подверглась крупнейшей воздушной атаке с начала СВО, в результате которой погибли 12 человек. Стороны также завершили масштабный обмен пленными по стамбульским договоренностям, вернув в Россию 880 военных и 120 гражданских лиц. Подробнее об СВО на 25 мая — в материале URA.RU.
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Медведев предупредил о возможном расширении буферной зоны.
Российские военные уже создают санитарную зону безопасности на приграничных территориях. Как отметил представитель группировки «Север», эта работа ведется с момента освобождения Курской области. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что размер буферной зоны может значительно увеличиться, если Запад продолжит военную помощь Украине.
ВСУ попытались предпринять атаки с использованием БПЛА по Москве и Брянской области, что привело к временным ограничениям в столичных аэропортах и гибели одного человека при ударе по гражданскому автомобилю, сообщает Минобороны.
Украина пережила крупнейшую воздушную атаку с начала СВО.
В ночь на 25 мая страна подверглась наиболее масштабному воздушному удару с начала специальной военной операции. По данным Reuters, в результате атаки погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.
Взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Днепропетровской области. Также удары нанесли по Харькову, Николаеву и Тернополю, сообщает агентство.
Минообороны РФ заявило, что удары были нанесены исключительно по объектам украинского ВПК и связанной с ними инфраструктуре. Для атак применялись высокоточные системы морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В числе пораженных целей — предприятия по производству ракетных компонентов, центры радиотехнической разведки и объекты спутниковой связи.
ВСУ предпринимали попытки атаковать МосквуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Россия и Украина завершили обмен пленными.
Россия и Украина полностью выполнили условия соглашения, достигнутого 16 мая в Стамбуле. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил о возвращении в Россию 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Обмен проходил по формуле «1000 на 1000» в течение трех дней — с 23 по 25 мая.
Российские войска освободили Романовку в ДНР.
Российские войска освободили населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ подтвердило эту информацию в официальном заявлении.
Ранее российские военные взяли под контроль Новую Полтавку, Ступочки и Отрадное в ДНР, а также Локню в Сумской области. Эти успехи достигнуты благодаря действиям группировок «Центр».
Вооруженные силы Украины перебросили около батальона резервных сил на границу ДНРФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
ВСУ усилили группировку на южнодонецком направлении.
Украинские военные перебросили резервный батальон 67-й бригады в район села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области. Подразделения пытаются укрепить оборону на этом участке фронта. По данным силовых структур, оперативная обстановка складывается не в пользу ВСУ, испытывающих трудности с удержанием позиций. Ситуация остается напряженной на данном направлении.