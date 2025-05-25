РФ и Украина провели обмен пленными, атака на Киев: главное об СВО за 25 мая

Минообороны РФ заявило, что удары были нанесены исключительно по объектам украинского ВПК и связанной с ними инфраструктуре. Для атак применялись высокоточные системы морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В числе пораженных целей — предприятия по производству ракетных компонентов, центры радиотехнической разведки и объекты спутниковой связи.