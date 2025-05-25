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Собянин: ПВО отразили седьмой летевший на Москву БПЛА за вечер

На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

ПВО Минобороны РФ отразили седьмую за вечер атаку вражеского БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков в настоящее время работают ссотрудники экстренных служб.

Также стало известно, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 20:25 по московскому времени были введены 25 мая в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Утром 25 мая сообщалось, что ночью над Россией сбили 110 украинских беспилотников.

Также отмечалось, что на Москву украинские беспилотники запускаются из Одессы и других регионов Украины. Об этом корреспонденту aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.