Собянин: ПВО отразили седьмой летевший на Москву БПЛА за вечер

ПВО Минобороны РФ отразили седьмую за вечер атаку вражеского БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков в настоящее время работают ссотрудники экстренных служб.
Также стало известно, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 20:25 по московскому времени были введены 25 мая в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.
Утром 25 мая сообщалось, что ночью над Россией сбили 110 украинских беспилотников.
Также отмечалось, что на Москву украинские беспилотники запускаются из Одессы и других регионов Украины. Об этом корреспонденту aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.