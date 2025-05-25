При взрыве канализационного катера погиб рабочий в огромном мегаполисе

В результате взрыва на судне, перевозившем неочищенные сточные воды, которое было пришвартовано на реке Гудзон в Нью-Йорке, погиб давний городской служащий, сообщили власти.
Еще один работник принадлежащего городу судна Hunts Point был ранен и доставлен в больницу после взрыва утром субботы по местному времени возле станции очистки сточных вод North River, сообщил заместитель помощника начальника пожарной охраны города Дэвид Симмс. Третий работник отказался от медицинской помощи, пишет The Guardian.
Причина взрыва расследуется, но мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что подозрения в преступном умысле отсутствуют.
По данным береговой охраны США, люди на судне, которое доставляет неочищенные сточные воды из города для очистки, выполняли работы, связанные с возникновением пламени или искр, когда произошел взрыв, сообщает The Guardian.
По данным полиции Нью-Йорка, спасатели обнаружили в реке 59-летнего мужчину без сознания, и он был объявлен мертвым на месте происшествия.
Этот человек долгое время работал в городском департаменте охраны окружающей среды. Мэр американского мегаполиса рассказал, что погибший был «преданным государственным служащим, который отдал 33 года службе Нью-Йорку, и мы искренне сочувствуем его семье, друзьям и коллегам в это тяжелое время».
По словам Симмса, в результате взрыва неочищенные сточные воды разлетелись по палубе судна, и пожарным и другим службам экстренного реагирования пришлось провести дезактивацию.