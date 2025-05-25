При взрыве канализационного катера погиб рабочий в огромном мегаполисе

Этот человек долгое время работал в городском департаменте охраны окружающей среды. Мэр американского мегаполиса рассказал, что погибший был «преданным государственным служащим, который отдал 33 года службе Нью-Йорку, и мы искренне сочувствуем его семье, друзьям и коллегам в это тяжелое время».