По меньшей мере 45 000 человек пострадали во Франции в результате подожжения электрического трансформатора и подрыва опор в результате «злонамеренных действий».
Французские власти начали расследование по факту отключения электроэнергии, в котором обвиняют диверсию, в результате которой пострадали десятки тысяч человек, всего через день после того, как аналогичное отключение сорвало заключительный день Каннского кинофестиваля.
Городские власти сообщили, что рано утром в воскресенье на западе Ниццы загорелся электрический трансформатор, подача электроэнергии была восстановлена позднее в тот же день.
Днем ранее, пишет The Guardian, другой пожар, предположительно возникший в результате поджога, привел к отключению электроэнергии в Каннах.
Первое отключение электроэнергии затронуло 160 000 домохозяйств, отключив светофоры и банкоматы по всей Французской Ривьере. Телекомпания BFMTV сообщила, что инцидент усугубился тем, что три из четырех опор опоры электропередачи в регионе также были спилены пилой.
В воскресенье мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в социальных сетях, что решительно осуждает «злонамеренные действия». Он отметил, что электроснабжение было быстро восстановлено, а местная и национальная полиция мобилизованы.
Мэр Ниццы добавил, что власти города предоставят изображения с камер наблюдения в распоряжение следователей и укрепят сеть камер видеонаблюдения вокруг стратегических объектов электроснабжения города.
Комментируя отключения электроэнергии, которые произошли в Каннах перед последним пожаром, Лоран Хоттио, префект региона Приморские Альпы, сказал телеканалу BFMTV, что некоторые элементы были «неслучайными», но отказался от дальнейших комментариев, поскольку национальная прокуратура проводит расследование. Он сказал, что власти приняли дополнительные меры безопасностию, отмечает The Guardian.
Из-за отключения электроэнергии в штаб-квартире Каннского кинофестиваля были прерваны несколько показов, но церемония закрытия состоялась благодаря резервным генераторам.
Главный приз получил иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи за драму «Это был просто несчастный случай», снятую по мотивам его пребывания в тюрьме иранского режима.
Власти Ирана молча встретили победу 64-летнего режиссера за его фильм, в котором пять человек противостоят человеку, который, по их мнению, пытал их в тюрьме.
После получения «Золотой пальмовой ветви» Панахи, который неоднократно попадал в тюрьму, выступил с призывом к национальному единству.
Власти заявили, что не верят в существование конкретной угрозы Каннскому кинофестивалю, и не прокомментировали информацию о возможных виновниках.
Депутат Европарламента от Франции Эрик Сьотти, представляющий регион в Национальной ассамблее, назвал эти инциденты саботажем и террористическими актами. Чиотти, который некоторое время был лидером праворадикальной партии «Республиканцы», заявил, что ущерб был чрезвычайно серьезным и мог угрожать жизни людей. «С этими террористическими атаками необходимо вести беспощадную борьбу», — написал он в соцсети.
Европейские официальные лица заявили, что преступные группировки, работающие на иностранные державы, в частности на Россию, стоят за серией актов саботажа по всему континенту, таких как пожары в супермаркетах и торговых центрах, кибератаки, избиения и антисемитские граффити.
По мере того, как растет осведомленность общественности о саботаже, распространители дезинформации стремятся извлечь из этого выгоду. Недавние отключения электроэнергии в Испании были на фоне русофобской волны приписаны России в фейковых онлайн-статьях. Причины недавнего пожара на электрической подстанции в Лондоне, из-за которого аэропорт Хитроу был вынужден закрыться, что привело к транспортному хаосу, остаются неизвестными, хотя подозрительная активность исключена, констатирует The Guardian.