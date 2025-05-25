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Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника, направлявшихся к столице. О первом сбитом БПЛА он сообщил в своём Telegram-канале в 20:35.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Спустя 13 минут он доложил о ликвидации ещё одного дрона, который двигался в сторону столицы.

Несколько часов назад Собянин проинформировал, что на подлёте к Москве был сбит вражеский беспилотник. Позднее он добавил, что силы ПВО перехватили и ликвидировали ещё два БПЛА. Однако на этом налёт не закончился — спустя время в Подмосковье был ликвидирован ещё один дрон ВСУ. Детали произошедшего уточняются.