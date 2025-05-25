Собянин: Пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал мэр в Telegram-канале.
Это уже седьмой дрон, сбитый за последние часы на подлете к столице. Ранее мэр уже сообщал об уничтожении БПЛА. На места падения обломков оперативно направляют специалистов экстренных служб.
Утром 25 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников, атаковавших 13 различных регионов страны. К примеру, о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом в Туле, повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов. Туляки рассказали, что над городом прогремели мощные взрывы.