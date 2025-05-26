Приезжий проиграл чужие миллионы в сочинском казино

Получив деньги, автоподборщик отправился в Москву, затем в Казань и Симферополь, но подходящего автомобиля так и не нашёл. В поисках идеального варианта он добрался до Сочи, где, вместо того чтобы заниматься делом, неожиданно решил испытать удачу в казино.