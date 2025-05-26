Приезжий проиграл чужие миллионы в сочинском казино

Житель Алтайского края, профессионально занимавшийся подбором автомобилей, оказался фигурантом уголовного дела после того, как проиграл доверенные ему миллионы в игорном заведении. Суд вынес приговор мужчине, которому клиент передал 2,7 миллиона рублей для покупки машины, а тот спустил их за игровой стол в Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
В июне 2023 года к опытному автоподборщику из Бийского района обратился потенциальный покупатель. Мужчина хотел подобрать автомобиль и доверил исполнителю внушительную сумму — 2 700 000 рублей. В подтверждение передачи денег была составлена расписка.
Получив деньги, автоподборщик отправился в Москву, затем в Казань и Симферополь, но подходящего автомобиля так и не нашёл. В поисках идеального варианта он добрался до Сочи, где, вместо того чтобы заниматься делом, неожиданно решил испытать удачу в казино.
Однако фортуна оказалась не на его стороне: он проиграл всю сумму в азартной игре. Но на этом история не закончилась. Надеясь отыграться и всё же купить клиенту обещанный автомобиль, мужчина вернулся в казино и… проиграл остатки денег.
Вернувшись домой, обвиняемый не сообщил клиенту о том, что деньги исчезли за игровым столом. Он надеялся одолжить средства и позже компенсировать потерю. Однако собрать нужную сумму не смог — удалось вернуть лишь 60 тысяч рублей.
Расследование показало: действия автоподборщика квалифицируются как присвоение и растрата в особо крупном размере. На суде мужчина полностью признал свою вину, выразил раскаяние и подтвердил, что играл именно на доверенные деньги.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.