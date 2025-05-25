Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой

Помощник Кадырова ответил на ограничения Украины.
«Государственная награда от шута» — так назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Включение его имени в новый санкционный список Киева он прокомментировал в своем telegram-канале.
«Очередной “страшный” санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев, занимающий пост министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Указом Зеленского санкции вводятся против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Согласно опубликованным документам, ограничительные меры применяются бессрочно с установленным сроком действия в 10 лет, передает Царьград.