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Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой

«Государственная награда от шута» — так назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Включение его имени в новый санкционный список Киева он прокомментировал в своем telegram-канале.

Помощник Кадырова ответил на ограничения Украины.

«Государственная награда от шута» — так назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Включение его имени в новый санкционный список Киева он прокомментировал в своем telegram-канале.

«Очередной “страшный” санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев, занимающий пост министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Указом Зеленского санкции вводятся против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Согласно опубликованным документам, ограничительные меры применяются бессрочно с установленным сроком действия в 10 лет, передает Царьград.