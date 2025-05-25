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Под Белгородом железнодорожный состав наехал на взрывное устройство

В результате инцидента произошел взрыв.

Источник: Аргументы и факты

В Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате произошел взрыв. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, никто не пострадал.

При этом оказалась повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановили.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью частично признал свою вину. При этом Руслан Сидики не согласен с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам.

Также стало известно, что подростки получили девять и шесть лет колонии за поджог локомотива. Отбывать наказание оба будут в воспитательной колонии.