В башкирском селе на 467 домов полностью отключилось водоснабжение

В башкирском селе Айсуак в Куюргазинском районе на 1380 жителей и 467 домов полностью отключилось водоснабжение. Там случилась коммунальная авария. Об этом сообщило региональное МЧС.
— Причиной отключения водоснабжения стала поломка насосного оборудования. Без водоснабжения остались 467 жилых дома, в которых проживает 1380 человек., -передали в экстренном ведомстве. — Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 13:00 местного 26 мая.
Там отметили, что инцидент не повлияет на работу социально-значимых объектов. В селе организован подвоз воды, жители проинформированы о ситуации. Кроме того, на территории населенного пункта есть три колонки для забора воды, а собственные скважины есть в некоторых частных дворах.
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