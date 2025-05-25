В башкирском селе на 467 домов полностью отключилось водоснабжение

Там отметили, что инцидент не повлияет на работу социально-значимых объектов. В селе организован подвоз воды, жители проинформированы о ситуации. Кроме того, на территории населенного пункта есть три колонки для забора воды, а собственные скважины есть в некоторых частных дворах.