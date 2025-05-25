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В башкирском селе на 467 домов полностью отключилось водоснабжение

МЧС сообщило о коммунальной аварии в башкирском селе на 1,3 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Айсуак в Куюргазинском районе на 1380 жителей и 467 домов полностью отключилось водоснабжение. Там случилась коммунальная авария. Об этом сообщило региональное МЧС.

— Причиной отключения водоснабжения стала поломка насосного оборудования. Без водоснабжения остались 467 жилых дома, в которых проживает 1380 человек., -передали в экстренном ведомстве. — Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 13:00 местного 26 мая.

Там отметили, что инцидент не повлияет на работу социально-значимых объектов. В селе организован подвоз воды, жители проинформированы о ситуации. Кроме того, на территории населенного пункта есть три колонки для забора воды, а собственные скважины есть в некоторых частных дворах.

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