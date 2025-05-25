Поезд подорвался на скрытой мине на путях под Белгородом

Другой случай произошел в середине апреля, когда диверсант загорелся сам, пытаясь поджечь локомотив в Тюмени. Его спасали сотрудники Российских железных дорог, также задержавшие троих его сообщников. Ранее подростки в Свердловской области подожгли релейный шкаф за вознаграждение в десять тысяч рублей.