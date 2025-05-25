Поезд подорвался на скрытой мине на путях под Белгородом

Поезд в Новооскольском округе Белгородской области наехал на заложенное под рельсами взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате случившегося прогремел взрыв, который повредил контактную сеть железнодорожного пути. Профильные специалисты уже прибыли на место случившегося. Движение составов на участке временно остановили.
— Пострадавших нет… Информация уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Другой случай произошел в середине апреля, когда диверсант загорелся сам, пытаясь поджечь локомотив в Тюмени. Его спасали сотрудники Российских железных дорог, также задержавшие троих его сообщников. Ранее подростки в Свердловской области подожгли релейный шкаф за вознаграждение в десять тысяч рублей.