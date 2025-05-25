Спецпредставитель Трампа призвал к немедленному прекращению огня на Украине

В ночь на 25 мая Минобороны отчиталось об ударах по ВПК Украины.
Специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине после серии взрывов в Киеве. Сообщение об этом политик сообщил в соцсетях.
«Прекратите огонь немедленно», — написал Келлог в соцсети X. Таким образом он отреагировал на информацию о новых атаках на украинскую столицу, которые произошли в ночь на 25 мая.
Минобороны Российской Федерации ранее проинформировало о проведении в ночь на 25 мая масштабной атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Для нанесения ударов были задействованы средства поражения с морских, воздушных и наземных платформ, а также использовались беспилотные летательные аппараты, передает 360.ru.
В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты, передает «Царьград». Взрывы произошли в Киеве, а также на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины. Reuters охарактеризовала данную воздушную атаку по Украине, как самую масштабную, которой та подверглась с начала специальной военной операции, передает RT.
В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.