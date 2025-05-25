Спецпредставитель Трампа призвал к немедленному прекращению огня на Украине

В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты, передает «Царьград». Взрывы произошли в Киеве, а также на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины. Reuters охарактеризовала данную воздушную атаку по Украине, как самую масштабную, которой та подверглась с начала специальной военной операции, передает RT.