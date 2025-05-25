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В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Подробности в трансляции URA.RU.

Поезд наехал на взрывное устройство.

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Подробности в трансляции URA.RU.

23:44 Согласно сервису Я. Карты это железнодорожное полотно — единственное в Новооскольском округе. В районе находится шесть станций.

23:45 ЧП произошло в начале седьмого вечера, сообщает SHOT. В результате сильного взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей.