В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

Поезд наехал на взрывное устройство.
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Подробности в трансляции URA.RU.
23:44 Согласно сервису Я. Карты это железнодорожное полотно — единственное в Новооскольском округе. В районе находится шесть станций.
23:45 ЧП произошло в начале седьмого вечера, сообщает SHOT. В результате сильного взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей.