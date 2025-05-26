В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги «поселок Орловский — село Киевка — село Ремонтное». Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.
«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo, а также водитель Lada Vesta и его пассажирка», — сообщили в ведомстве.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.