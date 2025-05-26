В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги «поселок Орловский — село Киевка — село Ремонтное». Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.