Автобус столкнулся с пятью автомобилями в подмосковном Солнечногорске

Автобус «ЛиАЗ» столкнулся с пятью автомобилями на 49-м километре трассы М-10 «Россия» в Солнечногорске. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе отделения Министерства внутренних дел РФ по Московской области.
По словам представителей ведомства, никто из участников ДТП за помощью врачей не обратился. Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
— По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения министерства.
Другое ДТП в Подмосковье произошло в Ногинске вечером 23 мая. На 63-м километре трассы М-12 столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус.