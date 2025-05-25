Автобус столкнулся с пятью автомобилями в подмосковном Солнечногорске

Автобус «ЛиАЗ» столкнулся с пятью автомобилями на 49-м километре трассы М-10 «Россия» в Солнечногорске. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе отделения Министерства внутренних дел РФ по Московской области.