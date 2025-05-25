Лифт с людьми упал с 6 этажа в российском городе, пострадал маленький ребенок

В Астрахани 25 мая в многоквартирном доме с шестого этажа упал лифт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Астраханской области.
В момент инцидента в кабине находились пять человек, в том числе двое детей. Аварийная система лифта сработала, остановив его.
Сообщается, что семилетний мальчик получил ушиб ноги. В лифте также находились его родители и дядя.
На месте происшествия работают следователи, они проводят проверку.
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