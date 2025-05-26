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В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены одежда и обувь для детей из Курской области, сообщает правительство Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

«В Подпорожье из-за поджога пострадал склад волонтерского штаба. Преступник задержан. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику», — говорится в сообщении.

По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, завтра планируется начать уборку в помещении и, как можно скорее, собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.

По ее словам, инцидент произошел вечером 24 мая.

«Вчера, 24 мая, поздним вечером злоумышленник поджёг помещение волонтёрского штаба в Подпорожье. Намеренно (в этом я уверенна) поджёг именно помещение склада, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой (с бирками) детской одеждой и обувью для детей из Курской области», — сообщила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Догадина отметила, что в штабе выгорело практически всё, а иконы остались не тронутыми. «Бог нас не оставит! Делаем выводы и движемся вперед», — написала она.