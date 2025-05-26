В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба

«Вчера, 24 мая, поздним вечером злоумышленник поджёг помещение волонтёрского штаба в Подпорожье. Намеренно (в этом я уверенна) поджёг именно помещение склада, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой (с бирками) детской одеждой и обувью для детей из Курской области», — сообщила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».