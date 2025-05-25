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Обломки украинского дрона рухнули у школы в Бронницах

В городе Бронницы Московской области обломки украинского беспилотника упали у здания местной школы. Об этом сообщили очевидцы.

Обломки упали у тротуара.

В городе Бронницы Московской области обломки украинского беспилотника упали у здания местной школы. Об этом сообщили очевидцы.

«На тротуаре лежат фрагменты сбитого дрона. Предварительно, обломки БПЛА упали около школы № 2 в подмосковных Бронницах. Информации о пострадавших не поступало», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее в подмосковном Домодедово воспитатели спасли 98 детей при атаке беспилотников. Обломки дрона упали на территорию садика на Рабочей улице, образовав огромную воронку, передает телеканал «Царьград».