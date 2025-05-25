Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

По данным ведомства, около 16 часов на автодороге Орловский — Киевка — Ремонтное водитель Volkswagen Polo не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Lada Vesta. После этого произошло столкновение, и одна из машин загорелась. Людей вытащили из полыхающего салона, но гибели избежать не удалось.