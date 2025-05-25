Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Три человека погибли в серьезном ДТП на трассе в Ростовской области, это случилось вечером 25 мая. Предварительные детали случившегося сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, около 16 часов на автодороге Орловский — Киевка — Ремонтное водитель Volkswagen Polo не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Lada Vesta. После этого произошло столкновение, и одна из машин загорелась. Людей вытащили из полыхающего салона, но гибели избежать не удалось.
На месте происшествия скончались 62-летний водитель иномарки, водитель отечественной легковой машины и его 55-летняя пассажирка.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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