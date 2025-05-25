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Собянин: Средства ПВО Минобороны ликвидировали еще два БПЛА на подлете к Москве

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Министерство обороны утром 25 мая отчиталось, что в течение минувшей ночи средствами ПВО были уничтожены 110 украинских беспилотников, атаковавших территории 13 российских регионов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев тогда же сообщил о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион.

Так, обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом в Туле, повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов. Местные жители также рассказали, что над городом прогремели мощные взрывы.