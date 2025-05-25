Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ на подлете к столице

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, которые намеревались атаковать объекты на территории российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.
В районе падения обломков летательных аппаратов уже работают сотрудники экстренных служб, рассказал градоначальник.
Ранее Сергей Собянин сообщил о семи сбитых за вечер воскресенья вражеских БПЛА, летевших на Москву.