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У берегов Индии затонул попавший в аварию контейнеровоз с опасным грузом

Индийские власти не исключили угрозы разлива нефтепродуктов и призвали местных жителей соблюдать осторожность.

Источник: Аргументы и факты

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов индийского штата Керала, сообщает береговая охрана страны. Незадолго до инцидента судно попало в аварию и запросило помощь.

Отмечается, что корабль под флагом Либерии ушел под воду в Аравийском море в 38 морских милях от порта Кочи. На борту было 640 контейнеров, 13 из которых с опасными веществами и 12 с карбидом кальция.

Кроме того, судно перевозило порядка 367 тонн мазута.

Власти Индии не исключили, что в результате инцидента может произойти разлив нефтепродуктов. Береговая охрана объявила тревогу в рамках специального экологического протокола.

Уточняется, что сейчас визуально нефтяных пятен на поверхности моря нет.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию ЧП с танкерами в Черном море выделили 7,5 млрд рублей.

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».