У берегов Индии затонул попавший в аварию контейнеровоз с опасным грузом

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов индийского штата Керала, сообщает береговая охрана страны. Незадолго до инцидента судно попало в аварию и запросило помощь.
Отмечается, что корабль под флагом Либерии ушел под воду в Аравийском море в 38 морских милях от порта Кочи. На борту было 640 контейнеров, 13 из которых с опасными веществами и 12 с карбидом кальция.
Кроме того, судно перевозило порядка 367 тонн мазута.
Власти Индии не исключили, что в результате инцидента может произойти разлив нефтепродуктов. Береговая охрана объявила тревогу в рамках специального экологического протокола.
Уточняется, что сейчас визуально нефтяных пятен на поверхности моря нет.
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