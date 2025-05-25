В Харьковской области сообщают о замаскированных минах

ВСУ маскирует мины под аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и игрушки. Военно-гражданская администрация обратилась к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от приближения к обнаруженным подозрительным предметам и не пытаться их поднимать, поскольку они могут представлять опасность.