ВСУ маскирует мины и сбрасывает при помощи беспилотников (архивное фото).
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают замаскированные мины на территорию Харьковской области, находящейся под контролем российских войск. Они используют для доставки беспилотные летательные аппараты, рассказала военно-гражданская администрация Харьковской области в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ стали маскировать мины под грибы.
«Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, продолжают сбрасывать замаскированные мины через линию боевого соприкосновения на Харьковском направлении. Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными», — сообщили в ведомстве.
ВСУ маскирует мины под аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и игрушки. Военно-гражданская администрация обратилась к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от приближения к обнаруженным подозрительным предметам и не пытаться их поднимать, поскольку они могут представлять опасность.
Курскую область, после того, как из нее были вытеснены украинские войска, проверили на мины. Покидая территорию региона, ВСУ установили мины с механизмом, препятствующим их извлечению, чтобы затруднить работы по разминированию, пишет RT.