В Ленинградской области подожгли волонтерский штаб участников СВО

В Ленинградской области возник пожар на складе волонтерского штаба. Там хранились собранные вещи для участников СВО, а также одежда и обувь для детей Курской области. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти.
«В Подпорожье из-за поджога пострадал склад волонтерского штаба. Преступник задержан», — говорится в сообщении от ведомства.
В волонтерском штабе отметили, что огонь повредил одежду и обувь, собранную для детей Курской области, а также технику для бойцов СВО. Там сообщили, что завтра приступят к уборке и хотят как можно скорее собрать новую гуманитарную помощь на смену уничтоженной в пожаре. Руководитель штаба Татьяна Догадина отметила, что пожар уничтожил практически всю собранную помощь волонтерами, а иконы оказались нетронутыми. Она заметила, что это может быть своеобразным знаком того, что волонтеры делают правильное дело.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин впервые после освобождения Курской области прибыл в регион, где пообщался с волонтерами и бойцами добровольческого отряда «Барс».