В Ленинградской области подожгли волонтерский штаб участников СВО

В волонтерском штабе отметили, что огонь повредил одежду и обувь, собранную для детей Курской области, а также технику для бойцов СВО. Там сообщили, что завтра приступят к уборке и хотят как можно скорее собрать новую гуманитарную помощь на смену уничтоженной в пожаре. Руководитель штаба Татьяна Догадина отметила, что пожар уничтожил практически всю собранную помощь волонтерами, а иконы оказались нетронутыми. Она заметила, что это может быть своеобразным знаком того, что волонтеры делают правильное дело.