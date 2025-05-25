В Хмельницкой области заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Украина запретила деятельность связанных с Русской православной церковью религиозных организаций. Он пояснил, что это сделано по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России, передает RT.