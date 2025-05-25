За Зеленского предложили помолиться.
На Украине в Хмельницкой области появился билборд, который призывает молиться за президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказали местные жители.
«В селе Судилков Хмельницкой области установили билборд с фото Зеленского. На нем изображено сердце в цветах национального флага, а также надпись: “Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва”, — сообщает telegram-канал СПЖ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Украина запретила деятельность связанных с Русской православной церковью религиозных организаций. Он пояснил, что это сделано по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России, передает RT.