В Ленобласти подожгли склад с гуманитарной помощью для участников СВО и детей

В Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтерского штаба, где хранились вещи, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции (СВО), а также одежда и обувь для детей из Курской области. Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.
Как сообщает правительство Ленобласти, злоумышленник задержан. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование, посылки для детей и закупленную технику.
Руководитель штаба Татьяна Догадина заявила, что, несмотря на произошедшее, волонтеры намерены в кратчайшие сроки собрать новую партию гуманитарного груза.
Догадина подчеркнула, что в штабе почти все сгорело, но иконы остались нетронутыми: «Бог нас не оставит! Делаем выводы и движемся вперед», цитирует руководителя штаба РИА Новости.
В ночью на 23 апреля 25-летний москвич поджег бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену здания ФСБ на Лубянке. Огонь не разгорелся, а злоумышленника задержали.