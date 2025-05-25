В Ленобласти подожгли склад с гуманитарной помощью для участников СВО и детей

В Ленинградской области в результате поджога пострадал склад волонтерского штаба, где хранились вещи, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции (СВО), а также одежда и обувь для детей из Курской области. Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.