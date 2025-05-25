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В Испании сняли на видео выброшенного на пляж гигантского кашалота

На популярном пляже Тенерифе, Испания, был найден мертвый кашалот, сообщает Jam Press.

На популярном пляже Тенерифе, Испания, был найден мертвый кашалот, сообщает Jam Press. Животное было запечатлено на видео.

Труп кашалота обнаружил 51-летний британец, который проживает в доме у самого океана. Он заметил гигантские останки, когда подошел к окну с чашкой кофе.

«Не каждый день видишь кита, выброшенного на твой порог», — поделился своими впечатлениями мужчина.

Для того чтобы убрать тушу с пляжа, потребовался автокран. Очевидцы засняли процесс транспортировки кашалота. Позже тело будет сожжено.

По предварительным данным, кашалот мог погибнуть в результате столкновения с судном. Это уже четвертый кит, выброшенный на Канарские острова в этом месяце.

Ранее расчлененную тушу кита обнаружили в российском регионе.