В Испании сняли на видео выброшенного на пляж гигантского кашалота

На популярном пляже Тенерифе, Испания, был найден мертвый кашалот, сообщает Jam Press. Животное было запечатлено на видео.
Труп кашалота обнаружил 51-летний британец, который проживает в доме у самого океана. Он заметил гигантские останки, когда подошел к окну с чашкой кофе.
«Не каждый день видишь кита, выброшенного на твой порог», — поделился своими впечатлениями мужчина.
Для того чтобы убрать тушу с пляжа, потребовался автокран. Очевидцы засняли процесс транспортировки кашалота. Позже тело будет сожжено.
По предварительным данным, кашалот мог погибнуть в результате столкновения с судном. Это уже четвертый кит, выброшенный на Канарские острова в этом месяце.
Ранее расчлененную тушу кита обнаружили в российском регионе.