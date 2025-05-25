В аэропорту Ярославля ввели ограничения для гражданских самолетов

Помимо этого, в этот же день Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 2:20 по московскому времени. Позже, в 2:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.