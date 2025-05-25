В аэропорту Ярославля ввели ограничения для гражданских самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Ярославля. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL), — говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 4:43 по московскому времени.
Помимо этого, в этот же день Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 2:20 по московскому времени. Позже, в 2:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.