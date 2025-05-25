Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Ярославля ввели ограничения для гражданских самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Ярославля. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Ярославля. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL), — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 4:43 по московскому времени.

Помимо этого, в этот же день Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 2:20 по московскому времени. Позже, в 2:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.