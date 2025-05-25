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В Белгородской области создан оперативный штаб после взрыва на железной дороге

В Белгородской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщили представители Южно-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий.

В Белгородской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщили представители Южно-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении ЮВЖД. Кроме того, стало известно о задержке движения пригородного поезда № 6715 по маршруту Старый Оскол — Валуйки и пассажирского поезда № 392 Валуйки — Курск.

В Белгородской области железнодорожный поезд столкнулся с взрывным устройством, размещенным под путями, что привело к детонации. По информации, предоставленной губернатором Вячеславом Гладковым, в результате происшествия пострадавших нет. При этом была повреждена контактная линия железнодорожной инфраструктуры, передает телеканал 360.