В Белгородской области создан оперативный штаб после взрыва на железной дороге

Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий.
В Белгородской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщили представители Южно-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
«На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении ЮВЖД. Кроме того, стало известно о задержке движения пригородного поезда № 6715 по маршруту Старый Оскол — Валуйки и пассажирского поезда № 392 Валуйки — Курск.
В Белгородской области железнодорожный поезд столкнулся с взрывным устройством, размещенным под путями, что привело к детонации. По информации, предоставленной губернатором Вячеславом Гладковым, в результате происшествия пострадавших нет. При этом была повреждена контактная линия железнодорожной инфраструктуры, передает телеканал 360.