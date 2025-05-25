В Белгородской области создан оперативный штаб после взрыва на железной дороге

В Белгородской области железнодорожный поезд столкнулся с взрывным устройством, размещенным под путями, что привело к детонации. По информации, предоставленной губернатором Вячеславом Гладковым, в результате происшествия пострадавших нет. При этом была повреждена контактная линия железнодорожной инфраструктуры, передает телеканал 360.