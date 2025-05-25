В Ленобласти подожгли склад волонтерского штаба с вещами для военных

В Ленинградской области на территории волонтёрского штаба в Подпорожье произошёл пожар, вызванный поджогом. Об этом сообщили в правительстве региона.
Возгорание нанесло серьёзный ущерб складу, где хранились вещи, подготовленные для отправки в зону проведения специальной военной операции, а также одежда и обувь, предназначенные для детей из Курской области. В результате инцидента пострадали посылки с обмундированием, техникой и гуманитарной помощью. Подозреваемый в поджоге задержан.
Как рассказала руководитель штаба Татьяна Догадина, возгорание произошло поздним вечером 24 мая. По её словам, поджог был намеренным и целенаправленным — огонь начался именно в помещении склада, где находились вещи, медикаменты и техника, подготовленные к отправке 29 мая. Также среди уничтоженного имущества были коробки с новой детской одеждой и обувью.
Почти всё имущество на складе сгорело. При этом, как отметила Догадина, иконы, находившиеся внутри, остались нетронутыми. Она подчеркнула, что штаб намерен как можно быстрее провести уборку и сформировать новый гуманитарный груз.
Ранее в Санкт-Петербурге была задержана женщина, подозреваемая в поджоге полицейского участка.