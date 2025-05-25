Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти подожгли склад волонтерского штаба с вещами для военных

Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области на территории волонтёрского штаба в Подпорожье произошёл пожар, вызванный поджогом. Об этом сообщили в правительстве региона.

Возгорание нанесло серьёзный ущерб складу, где хранились вещи, подготовленные для отправки в зону проведения специальной военной операции, а также одежда и обувь, предназначенные для детей из Курской области. В результате инцидента пострадали посылки с обмундированием, техникой и гуманитарной помощью. Подозреваемый в поджоге задержан.

Как рассказала руководитель штаба Татьяна Догадина, возгорание произошло поздним вечером 24 мая. По её словам, поджог был намеренным и целенаправленным — огонь начался именно в помещении склада, где находились вещи, медикаменты и техника, подготовленные к отправке 29 мая. Также среди уничтоженного имущества были коробки с новой детской одеждой и обувью.

Почти всё имущество на складе сгорело. При этом, как отметила Догадина, иконы, находившиеся внутри, остались нетронутыми. Она подчеркнула, что штаб намерен как можно быстрее провести уборку и сформировать новый гуманитарный груз.

Ранее в Санкт-Петербурге была задержана женщина, подозреваемая в поджоге полицейского участка.