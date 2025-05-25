В Ленобласти подожгли склад волонтерского штаба с вещами для военных

Как рассказала руководитель штаба Татьяна Догадина, возгорание произошло поздним вечером 24 мая. По её словам, поджог был намеренным и целенаправленным — огонь начался именно в помещении склада, где находились вещи, медикаменты и техника, подготовленные к отправке 29 мая. Также среди уничтоженного имущества были коробки с новой детской одеждой и обувью.