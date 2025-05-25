Shot: дроны ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане

В течение суток над Москвой было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. О последней атаке стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного в 22:10 по московскому времени. По его словам, еще два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, были успешно нейтрализованы. В 22:18 по московскому времени аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу после временного приостановления, которое действовало с 20:25.