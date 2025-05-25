Shot: дроны ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Татарстан.
Украинские беспилотники попытались атаковать Татарстан вечером 25 мая. Жители города Елабуга сообщили о серии взрывов над населенным пунктом и активной работе средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным местных жителей, взрывы в небе начались около 22:40. «Было слышно множество хлопков и взрывов, сработала ПВО», — приводит слова очевидцев источник. Также известно, что на фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт в Нижнекамске — воздушная гавань перестала отправлять и принимать рейсы.
В течение суток над Москвой было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. О последней атаке стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного в 22:10 по московскому времени. По его словам, еще два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, были успешно нейтрализованы. В 22:18 по московскому времени аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу после временного приостановления, которое действовало с 20:25.