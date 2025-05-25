МВД: автобус ЛиАЗ столкнулся с пятью автомобилями в Подмосковье

На трассе М-10 «Россия» в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса марки ЛиАЗ и пяти легковых автомобилей.
Как сообщили в Главном управлении МВД по региону, авария случилась около 18:20 по московскому времени на 49-м километре автодороги.
По данным правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет — никто из водителей и пассажиров не обратился за медицинской помощью.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия. Проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее суд принял решение заключить под стражу на два месяца водителя микроавтобуса, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями на подмосковной трассе М-12.