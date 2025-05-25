Белгородские власти создали оперштаб после взрыва на железной дороге

Напомним, ЧП произошло в Новооскольком округе вечером в воскресенье, 25 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, ж/д состав наехал на взрывное устройство. После этого движение поездов приостановили, а на место прибыли сотрудники оперативных служб.