Белгородские власти создали оперштаб после взрыва на железной дороге

Власти Белгородской области сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
«Ведутся восстановительные работы. На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении.
В ЮВЖД добавили, что в результате происшествия задержаны несколько поездов. Это пассажирский поезд № 392 Валуйки — Курск и пригородный № 6715 Старый Оскол — Валуйки.
Напомним, ЧП произошло в Новооскольком округе вечером в воскресенье, 25 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, ж/д состав наехал на взрывное устройство. После этого движение поездов приостановили, а на место прибыли сотрудники оперативных служб.