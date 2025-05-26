Двое 12-летних подростков и 17-летний юноша попали в ДТП в Ростовской области

Сотрудники Госавтоинспекции просят взрослых не покупать транспорт для своих детей. Также не следует разрешать подросткам кататься без прав. Кроме этого, взрослые должны периодически напоминать детям и подросткам, последствия нарушений ПДД. Ключи от мото- и автотранспорта не должны быть в свободном доступе.