Двое 12-летних подростков и 17-летний юноша попали в ДТП в Ростовской области

Вечером 25 мая в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов, сообщили в управлении Госавтоинспекции России по региону.
Предварительно, на подъезде к поселку Чистоозерному 12-летний водитель мотоцикла «Стелс», не придерживался безопасной скорости и из-за этого не справился с управлением. Подросток выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5», которым также управлял 12-летний водитель. Пассажиром на втором мототранспорте был 17-летний юноша.
Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции просят взрослых не покупать транспорт для своих детей. Также не следует разрешать подросткам кататься без прав. Кроме этого, взрослые должны периодически напоминать детям и подросткам, последствия нарушений ПДД. Ключи от мото- и автотранспорта не должны быть в свободном доступе.
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