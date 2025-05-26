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Shot: Взрывы прогремели в Татарстане

В Татарстане предположительно зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.

В Татарстане предположительно зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.

Жители Елабуги сообщают о взрывах над городом и активной работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, взрывы начались около 22:40, передает Telegram-канал Shot.

Министерство обороны утром 25 мая отчиталось, что в течение минувшей ночи средствами ПВО были уничтожены 110 украинских беспилотников, атаковавших территории 13 российских регионов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев тогда же сообщил о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион.