Армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge.
Российские военные захватили американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Заряд состоит из транспортировочного рюкзака, куда уложен весь комплект в виде 30-метрового детонирующего шнура с шестью килограммами взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора. Общая масса всего добра около 13 килограмм», — отмечается в сообщении канала.
Военнослужащие 30-го мотострелкового полка продемонстрировали захваченную технику, которую подразделения Вооруженных сил Украины оставили на территории Курской области. На опубликованных кадрах видно, что в приграничном районе Курской области украинские военные покинули тяжелую военную технику, среди которой американская самоходная гаубица М109 и танки, а также оставили значительное количество снарядов и боеприпасов, передает телеканал 360.