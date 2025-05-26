ВС России захватили американский заряд разминирования

«Заряд состоит из транспортировочного рюкзака, куда уложен весь комплект в виде 30-метрового детонирующего шнура с шестью килограммами взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора. Общая масса всего добра около 13 килограмм», — отмечается в сообщении канала.