МВД: в Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба

В Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтёрского штаба, где хранилась гуманитарная помощь для военных и детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её информации, в субботу в полицию поступило сообщение о пожаре в здании волонтёрского центра в городе Подпорожье, занимающегося сбором помощи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что возгорание произошло в результате умышленных действий. Пожар уничтожил подготовленные к отправке вещи, технику и медикаменты, а также имущество самой организации.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 40-летний житель Подпорожья. Задержанный доставлен в следственные органы, где в его отношении принято процессуальное решение.
Как ранее сообщала руководитель штаба Татьяна Догадина, огонь охватил помещение, где находилась гуманитарная помощь, запланированная к отправке на передовую 29 мая. Среди утраченного имущества были и коробки с новой детской одеждой и обувью для детей из Курской области.