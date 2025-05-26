МВД: в Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба

По её информации, в субботу в полицию поступило сообщение о пожаре в здании волонтёрского центра в городе Подпорожье, занимающегося сбором помощи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что возгорание произошло в результате умышленных действий. Пожар уничтожил подготовленные к отправке вещи, технику и медикаменты, а также имущество самой организации.