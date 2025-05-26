Финский МИД вызвал посла РФ Кузнецова из-за инцидента в воздушном пространстве

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии», — говорится в публикации. По данным агентства, российскому послу будет передана официальная нота с требованием предоставить объяснения по обстоятельствам инцидента. Финские власти также подчеркнули, что тщательно расследуют детали произошедшего. Речь идет о возможном нарушении воздушного пространства Финляндии двумя военными самолетами РФ.