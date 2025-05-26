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Финский МИД вызвал посла РФ Кузнецова из-за инцидента в воздушном пространстве

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для разъяснений по поводу инцидента, связанного с якобы нарушением воздушного пространства страны у побережья Порвоо. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на официальные источники.

Российскому послу будет вручена нота с требованием объяснить обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для разъяснений по поводу инцидента, связанного с якобы нарушением воздушного пространства страны у побережья Порвоо. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на официальные источники.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии», — говорится в публикации. По данным агентства, российскому послу будет передана официальная нота с требованием предоставить объяснения по обстоятельствам инцидента. Финские власти также подчеркнули, что тщательно расследуют детали произошедшего. Речь идет о возможном нарушении воздушного пространства Финляндии двумя военными самолетами РФ.

Ранее посол Павел Кузнецов сообщил, что российские дипломаты в Финляндии сталкиваются с давлением. По его словам, сотрудники дипмиссии регулярно подвергаются оскорблениям, а также получают угрозы, связанные с возможным минированием, что стало для них обыденной реальностью, передает телеканал 360.