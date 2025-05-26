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В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, — говорится в сообщении.

Аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 4:43 по московскому времени.

Помимо этого, в этот же день Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 2:20 по московскому времени. Позже, в 2:35 по московскому.