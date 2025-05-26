Собянин: Еще один вражеский БПЛА сбит на подлете к Москве

Один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Накануне, 25 мая, мэр Москвы сообщил о ликвидации двух украинских дронов, направлявшихся к столице.
Утром 25 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников, атаковавших 13 различных регионов страны. К примеру, о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.