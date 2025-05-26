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Собянин: Еще один вражеский БПЛА сбит на подлете к Москве

Один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Накануне, 25 мая, мэр Москвы сообщил о ликвидации двух украинских дронов, направлявшихся к столице.

Утром 25 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников, атаковавших 13 различных регионов страны. К примеру, о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.