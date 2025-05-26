Взрывы снова прогремели над Тульской областью

После этого в ряде районов возникли перебои с электроснабжением. Сообщения о взрывах и звуках пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поступают также из городов Алексин и Новомосковск. Официальные комментарии по ситуации пока отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.