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Взрывы снова прогремели над Тульской областью

В Тульской области продолжаются попытки атак со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

В Тульской области продолжаются попытки атак со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

Жители различных районов сообщили о взрывах. По словам очевидцев, около полуночи возобновились взрывы, в том числе в окрестностях Тулы, где было слышно более десяти взрывов.

После этого в ряде районов возникли перебои с электроснабжением. Сообщения о взрывах и звуках пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поступают также из городов Алексин и Новомосковск. Официальные комментарии по ситуации пока отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.

Помимо этого, ранее в Татарстане предположительно также зафиксирована атака БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 25 мая сообщил о ликвидации одного вражеского дрона на подлете к столице.