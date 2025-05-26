На белгородской железной дороге произошел взрыв: что известно к этому часу

Штаб был развернут для ликвидации последствий взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги. В компании уточнили, что восстановительные работы уже ведутся. Контактная сеть повреждена, передает телеканал 360. При этом состав, наехавший на взрывное устройство, остался на рельсах.