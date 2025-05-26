На белгородской железной дороге произошел взрыв: что известно к этому часу

Движение поездов было временно приостановлено из-за взрыва на путях в Белгородской области.
В Белгородской области под железнодорожными путями было заложено взрывное устройство, которое сработало в момент прохождения поезда. Никто не пострадал. Движение поездов временно перекрыто, работает оперативный штаб. Подробности читайте в материале URA.RU.
Что случилось на белгородской железной дороге.
Взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Согласно предварительным данным, под железнодорожным полотном было заложено взрывное устройство, на которое наехал проходящий поезд. В результате произошел взрыв, но, как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал. Повреждена контактная линия железной дороги, и движение поездов временно остановлено, передает «Царьград». На месте происшествия работают оперативные службы.
В Белгородской области создан оперативный штаб после взрыва на железной дороге.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Белгородской области создан оперативный штаб после взрыва на железной дороге.
Штаб был развернут для ликвидации последствий взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги. В компании уточнили, что восстановительные работы уже ведутся. Контактная сеть повреждена, передает телеканал 360. При этом состав, наехавший на взрывное устройство, остался на рельсах.
Поезд из Белгородской области в Москву задержан на неопределенное время.
Поезд, направлявшийся из Белгородской области в Москву, был задержан на неизвестный срок. Также поступила информация о задержке в движении пригородного поезда № 6715, следующего по направлению Старый Оскол — Валуйки, а также пассажирского поезда № 392, курсирующего по маршруту Валуйки — Курск.