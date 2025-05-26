The Sun: анархисты взяли на себя ответственность за блэкаут на юге Франции

Французские анархистские банды взяли на себя ответственность за произошедшие на юге страны отключения электричества. Свои диверсии на электросетях они объяснили индустриальным загрязнением окружающей среды и поставками оружия на Украину и Ближний Восток, пишет The Sun.
Неизвестные также заявили о намерении лишить электричества исследовательские центры, крупные предприятия и аэропорты. При этом подлинность этих сообщений пока не подтверждена.
Напомним, масштабные отключения света произошли 24 мая во французском департаменте Приморские Альпы. В этот день там заканчивался 78-й Каннский фестиваль. Из-за перебоев с электроэнергией в городах не работали лифты и наблюдались перебои с интернетом.
Ранее в Париже назвали причиной отключения электроэнергии диверсию на сетях. Власти Франции добавили, что из-за сбоя без света оставались 45 тыс. человек.