Глава СКР Бастрыкин решил разобраться с осквернившим флаг РФ грузинским певцом

Об инциденте с грузинским певцом Эрекле Гецадзе стало известно в воскресенье, 25 мая. В соцсетях начало распространяться видео, на котором музыкант бросил Государственный флаг России в помойное ведро, встав в неприличную позу. Оскорбительную выходку уже прокомментировала официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова.