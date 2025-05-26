Глава СКР Бастрыкин решил разобраться с осквернившим флаг РФ грузинским певцом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился инициировать уголовное преследование в отношении грузинского музыканта Эрекле Гецадзе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело…», — отметили в СКР.
Об инциденте с грузинским певцом Эрекле Гецадзе стало известно в воскресенье, 25 мая. В соцсетях начало распространяться видео, на котором музыкант бросил Государственный флаг России в помойное ведро, встав в неприличную позу. Оскорбительную выходку уже прокомментировала официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова.
Сам же руководитель Следкома Александр Бастрыкин также ранее выступил с новой инициативой о решении проблемы с иностранцами, приезжающими в Россию на заработки.