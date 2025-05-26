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Mash: Тульская область осталась без света после серии взрывов

В нескольких городах Тульской области произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

В нескольких городах Тульской области произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

Блэкаут затронул Алексин и ряд районов Тулы, в частности, в Привокзальном районе свет пропал на семи улицах накануне в 23:10. Этому предшествовала серия из 14 взрывов, зафиксированных в регионе.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий аварии, однако причина отключения пока не установлена. Жители Новомосковска также сообщали о звуках, похожих на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что в Тульской области продолжаются попытки атак со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Жители различных районов сообщили о взрывах. По словам очевидцев, около полуночи возобновились взрывы, в том числе в окрестностях Тулы, где было слышно более десяти взрывов.