Ранее стало известно, что в Тульской области продолжаются попытки атак со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Жители различных районов сообщили о взрывах. По словам очевидцев, около полуночи возобновились взрывы, в том числе в окрестностях Тулы, где было слышно более десяти взрывов.