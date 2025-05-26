The Economist: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — приводит The Economist слова своих источников. В материале отмечается, что главной проблемой для Украины становится именно количество российских дронов, с которым существующие системы ПВО не справляются. Как подчеркивают авторы публикации: «Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут».