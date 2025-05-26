Трамп пригрозил ужесточением санкций против РФ

«Я абсолютно точно рассматриваю возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы», — сказал Трам на борту своего самолета, вылетевшего из штата Нью-Джерси в Вашингтон. Его слова цитирует агентство Reuters. Президент США также выразил недовольство недавними массированным ударом России по объектам на Украине.