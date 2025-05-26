ТАСС: бойцы «Айдара»* безуспешно штурмуют позиции ВС РФ в Сумской области

Источник также отметил, что фиксируются случаи, когда украинские военные, попавшие под удар, пытаются выдать себя за погибших ради спасения жизни, однако эти попытки зачастую оказываются безуспешными. Дополнительные подробности о ситуации в районе Рыжевки силовики не раскрыли.