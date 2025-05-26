Фон дер Ляйен запросила время для торговой сделки с США до 9 июля

Ранее Трамп заявил, что вести дела с Евросоюзом сложно, а торговые переговоры «ни к чему не ведут». В связи с этим он предложил ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на европейские товары, напоминает RT. По словам источников, такие меры могут затронуть широкий спектр продукции из стран ЕС и привести к дальнейшему обострению торговых отношений между двумя экономическими блоками.