Фон дер Ляйен запросила время для торговой сделки с США до 9 июля

Урсула фон дер Ляйен обсудила с Трампом пошлины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу потребуется время до 9 июля для достижения торговой сделки с США. Об этом она сообщила по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, отметив готовность Европы к активным переговорам.
«Хороший телефонный разговор с президентом США… Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. В ходе общения стороны обсудили перспективы торгового соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Она подчеркнула, что ЕС нацелен на конструктивный диалог и на скорейшее заключение сделки.
Ранее Трамп заявил, что вести дела с Евросоюзом сложно, а торговые переговоры «ни к чему не ведут». В связи с этим он предложил ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на европейские товары, напоминает RT. По словам источников, такие меры могут затронуть широкий спектр продукции из стран ЕС и привести к дальнейшему обострению торговых отношений между двумя экономическими блоками.